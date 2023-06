Nachruf Dr. Michael Unger

Ich haben die traurige Pflicht, Euch darüber zu informieren, dass unser langjähriger Kassier Michael Unger heute Nacht verstorben ist.

Mit Michael verlieren wir einen sehr wertvollen Menschen und den wohl besten Kassier, den man sich vorstellen kann.

Michael hat in all den Jahren die Finanzen des österreichischen Ruderverbandes perfekt gesteuert. Keine auch noch so unangenehme Situation hat ihn aus der Ruhe gebracht.

Wir alle kennen seine humorvolle Art, er war intelligent, ausgeglichen und immer freundlich. Seine Expertise, sein dauernder Einsatz und Erreichbarkeit und seine langjährige Erfahrung als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erlaubten uns, den Ruderverband zu seiner jetzigen Größe mit all den Trainer:innen, die wir mittlerweile beschäftigen und all dem Material, das wir besitzen, aufzubauen.

Beim Übergang von Helmar auf mich war Michael sofort bereit, weiterhin als Kassier zur Verfügung zu stehen und die finanziellen Geschicke des Ruderverbandes in gewohnt perfekter Weise weiterzuführen.

Ich erinnere mich an viele Besprechungen, die er gerne mit „das mach ma schon, das passt schon“ beendet hat und die ich mit dem guten Gefühl verlassen habe, dass es auch wirklich passt.

Dem Österreichen Ruderverband gab er immer die Sicherheit, dass unsere Finanzen in bester Ordnung waren, dafür bin ich ihm unendlich dankbar!



Leider war der Verlauf seiner Krankheit in den letzten Wochen vorhersehbar. Ich war bis zuletzt mit ihm in Kontakt, er wollte aber nicht, dass jemand von der Schwere seiner Krankheit erfährt.



Ich werde Michael in allerbester Erinnerung behalten und bin ihm so dankbar, dass er uns den Rücken immer freigehalten hat.

Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner geliebten Familie, der ich im Namen des österreichischen Rudersports mein Beileid ausdrücken werde.

Horst Nussbaumer und der Vorstand des ÖRV