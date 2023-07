Weltcup in Luzern: ÖRV schickt fünf Boote ins Rennen

Von Freitag bis Sonntag trifft sich die internationale Ruder-Elite zum dritten Weltcup in der Schweiz am traditionellen Rotsee. Der ÖRV entsendet fünf Boote in vier Bootsklassen – darunter auch ein Achter der Männer.

Magdalena und Katharina Lobnig stehen nach einer krankheitsbedingten internationalen Wettkampfpause beim dritten Weltcup wieder am Start. Am vergangenen Wochenende waren sie noch bei der Vienna International Rowing Regatta auf der Neuen Donau in Wien erfolgreich.„Wien war ein guter Testlauf mit guter Konkurrenz. Dort konnten wir wieder Selbstsicherheit gewinnen, denn die letzten Wochen waren nicht einfach für uns, aber wir haben uns jetzt wieder gefunden und blicken voller Vorfreude auf den Weltcup“, sagt Magdalena Lobnig, die Einer-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio 2021. „Durch die Krankheiten waren wir körperlich auf unterschiedlichem Niveau, was es nicht einfach gemacht hat. Jetzt sind wir topfit, Kathi hat auch super trainiert. Die Veranstaltung in Wien hat uns auch noch einmal einen positiven Push gegeben, den nehmen wir nach Luzern mitnehmen.“

Im Doppelzweier kämpfen die Ruderinnen des VST Völkermarkt mit 16 weiteren Crews um eine Top-Platzierung. „Es wird spannend, wie wir bei starker Konkurrenz bestehen können. Wenn das Boot gut läuft, ist der Einzug ins A-Finale drin. Unser Ziel sind aber die Top-11, denn die brauchen wir auch bei den Weltmeisterschaften für die Olympia-Qualifikation. Außer den USA sind alle Nationen in der Schweiz vertreten“, sagt die 32-Jährige.Die aktuell gute Form von Lobnig/Lobnig bestätigt auch ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens: „Die Lobnig-Schwestern sind zurück, wie man in Wien gesehen hat. Das Boot läuft super, sie sind auf dem aufsteigenden Ast, die Form geht in die richtige Richtung.“ Magdalena und Katharina Lobnig bleiben nach der gesundheitsbedingten Absage des Leichtgewichts-Doppelzweiers Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler das einzige ÖRV-Damen-Boot in Luzern.

Im Leichtgewichts-Doppelzweier der Herren messen sich Paul Ruttmann und Julian Schöberl mit der starken Konkurrenz. Insgesamt 27 Boote sind in der stets stark besetzten Bootsklasse des Leichtgewichts-Doppelzweiers in Luzern am Start. In der Besetzung Ruttmann/Schöberl geht der ÖRV-Doppelzweier erstmals in einen internationalen Wettkampf. „Sie brennen sich zu zeigen, in dieser Bootsklasse hoffen wir auf eine Top-10 Platzierung“, sagt Sens. Zwei ÖRV-Athleten scheinen im Starterfeld der Leichtgewichts-Einer auf: Lukas Reim und Konrad Hultsch. Sens: „Das sind beide Topleute, beide wollen sich noch einmal in Hinblick auf die WM präsentieren.“

Mit Alexander Chernikov, Harald Steininger, Lorenz Lindorfer, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Vitus Haider und Fabian Gillhofer sowie Steuerfrau Teresa Pellegrini bringt der ÖRV auch einen Achter an den Start. „Sie alle haben mit ihrer Trainerin Rita Hendes sehr gut trainiert. Sie haben ein tolles Trainingslager und tolle Trainings absolviert. Wir wissen natürlich, dass wir vorne nicht mitfahren können, interessant wird, wie der Abstand zu den anderen Booten sein wird“, erklärt Robert Sens zum Projekt. „Wir sind in der luxuriösen Situation eine Achter stellen zu können, in dieser Situation sind andere Nationen nicht. Nach Luzern werden wir entscheiden, in welche Richtung es weitergehen wird.“

Anfang September (3.-10.) steht in Belgrad (Serbien) die Weltmeisterschaft auf dem Programm, bei der es auch bereits um Tickets zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris gehen wird. Der Weltcup in Luzern ist die letzte Möglichkeit sich vor den Weltmeisterschaften mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Robert Sens: „Luzern ist die wichtigste Regatta in Blickrichtung WM, bei der wir unsere Erfahrung bis zur WM maximieren können. Es ist die wichtigste Standortbestimmung und danach geht es ins wichtigste Trainingslager vor den Weltmeisterschaften.“

ÖRV-Teams World Rowing Cup III

Luzern/SUI (7. bis 9. Juli)

W2x (Doppelzweier)

Magdalena Lobnig (VST/K)/Katharina Lobnig (VST/K)

LM1x (Leichtgewichts-Einer)

Boot 1: Lukas Reim (MÖV/S)

Boot 2: Konrad Hultsch (WLI/OÖ)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Paul Ruttmann (GMU/OÖ) /Julian Schöberl (OTT/OÖ)

M8+ (Achter)

Alexander Chernikov (LIA/W)

Harald Steininger (ALE/NÖ)

Lorenz Lindorfer (OTT/OÖ)

Jakob Stadler (OTT/OÖ)

Michal Karlovsky (VIL/K)

Bruno Bachmair (LIA/W)

Xaver Haider (WLI/OÖ)

Gabriel Stekl (IST/OÖ)

Vitus Haider (WLI/OÖ)

Fabian Gillhofer (IST/OÖ)

Steuerfrau Teresa Pellegrini (WLI/OÖ)

Links:

Offizielle Website der FISAwww.worldrowing.com

Bildcopyright: Manfred Taschler