Weltcup in Luzern: Drei ÖRV-Boote im Semifinale der Top-12

Vier ÖRV-Boote kämpften am Nachmittag in den Zwischenläufe beim Weltcup in Luzern am traditionellen Rotsee um den Einzug ins Semifinale A/B der Top-12 – drei davon erfolgreich.

Den Beginn aus rot-weiß-roter Sicht machten Magdalena und Katharina Lobnig, die sich mit Platz zwei für das Semifinale der Top-12 qualifizieren konnten. „Es war eine kleine Steigerung gegenüber dem Vorlauf da, aber leider ist es noch nicht das, was wir drauf haben. Selbst in Wien bei widrigen Bedingungen ist das Boot besser gelaufen“, sagt Magdalena Lobnig selbstkritisch. Das Minimalziel die Top-11, das ist die Platzierung, die bei der Weltmeisterschaft das Olympia-Ticket bedeuten würde, ist jedoch in beinah erreicht. „Wir blicken nach vorne, unser Minimalziel waren immer die Top-11, aber wir wollen uns natürlich besser präsentieren“, so Magdalena Lobnig weiter. „Wir haben noch nicht das gesehen, was wir letzte Woche in Wien gesehen haben, aber die Pflicht ist erfüllt und morgen ist ein neuer Tag“, sagt auch ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. Morgen, Samstag um 11:52 Uhr, geht es für die ÖRV-Athletinnen um den Einzug ins Finale der Top-6.

Starke Rennen zeigten die Leichtgewichts-Einer-Ruderer Lukas Reim und Konrad Hultsch, die sich jeweils mit Platz zwei in ihren Läufen einen Platz im Semifinale A/B sicherten. Sens: „Chepeau, beide haben wieder top Rennen gezeigt und das wirklich gemacht.“ Ihre Semifinale gehen morgen ab 11:10 Uhr über die Bühne.

Paul Ruttmann und Julian Schöberl hatten es in ihrem Zwischenlauf des Leichtgewichts-Doppelzweiers mit äußerst starker Konkurrenz zu tun und platzierten sich schließlich auf Rang vier. „Knapp drei Sekunden hinter Deutschland, das ist beachtlich und es war ein tolles Rennen der beiden. Das ist ein Doppelzweier, der an der Weltspitze dran ist, das kann man nach diesem Rennen so sagen“, sagt Sens. Morgen, Samstag, bestreiten Ruttmann/Schöberl um 10:20 Uhr ihr C-Finale um Platz 13.

Für den Herren Achter mit Alexander Chernikov, Harald Steininger, Lorenz Lindorfer, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Vitus Haider und Fabian Gillhofer sowie Steuerfrau Teresa Pellegrini steht nach Rang zwei im Vorlauf heute Vormittag der Zwischenlauf morgen, Samstag um 16:18 Uhr, auf dem Programm.

ÖRV-Teams World Rowing Cup III

Luzern/SUI (7. bis 9. Juli)

Zwischenläufe

W2x (Doppelzweier)

1. Leonie Menzel/Maren Voelz (GER1) 6:53,82 Min.; 2. Magdalena Lobnig/Katharina Lobnig (AUT) 6:55,00 Min.; weiter im Semifinale A/B (Samstag, 11:52 Uhr)

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

1. Petros Gkaidatzis/Antonios Papakonstantinou (GRE) 6:15,97 Min.; 4. Paul Ruttmann/Julian Schöberl (AUT) 6:18,28 Min.; weiter im C-Finale (Samstag, 10:20 Uhr)

LM1x (Leichtgewichts-Einer)

Zwischenlauf 1: 1. Baptiste Savaete (FRA) 6:52,48 Min.; 2. Lukas Reim (AUT2) 6:54,22 Min.; weiter im Semifinale A/B (Samstag, 11:10 Uhr)

Zwischenlauf 2: 1. Arno Gaus (GER) 6:53,85 Min.; 2. Konrad Hultsch (AUT1) 6:55,08 Min.; weiter im Semifinale A/B (Samstag, 11:16 Uhr)

