Weltcup in Luzern: Doppelzweier auf Rang elf

Am letzten Wettkampftag des Weltcups in Luzern am Rotsee war mit dem Doppelzweier Magdalena und Katharina Lobnig noch ein ÖRV-Boot im Einsatz. Die ÖRV-Athletinnen belegen nach Rang fünf im B-Finale den elften Platz im Gesamtklassement.

Magdalena und Katharina Lobnig konnten beim Weltcup in Luzern an ihre bisher gezeigten Leistungen nicht anschließen. Im B-Finale belegten die Ruderinnen des VST Völkermarkt den fünften Rang und erreichten damit Rang elf im Gesamtklassement – das vorab deklarierte Minimalziel. „Der Doppelzweier ist leider das ganze Wochenende nicht ins Laufen gekommen. Es gilt jetzt, nicht den Kopf hängen zu lassen, wir wissen ja, was sie draufhaben, das haben sie uns auch noch letztes Wochenende in Wien gezeigt. Wir fahren jetzt ins Trainingslager und dort gilt es, das Boot wieder zum Laufen zu bringen“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Die weiteren ÖRV-Boote haben in Luzern bereits ihre Finalrennen absolviert. Der Herren Achter mit Alexander Chernikov, Harald Steininger, Lorenz Lindorfer, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Vitus Haider und Fabian Gillhofer sowie Steuerfrau Teresa Pellegrini belegte beim ersten Kräftemessen mit internationaler Konkurrenz Rang sieben. Der Leichtgewichts-Doppelzweier Julian Schöberl/Paul Ruttmann beendete den Weltcup in Luzern auf Rang 14. Lukas Reim und Konrad Hultsch sicherten sich Platz sieben bzw. zehn im Endklassement des Leichtgewicht-Einers.

ÖRV-Nationaltrainers Robert Sens: „Die Bilanz nach dem Weltcup ist durchwachsen, wir haben keine Medaillen und keine A-Finali erreicht, also können wir nicht zufrieden sein. Wir haben in allen Booten noch hart zu arbeiten, wir haben jedoch auch in allen Booten gute Ansätze gesehen. Das Thema ist für alle Boote gleich, wir haben gesehen wo wir stehen und, dass es noch viel zu tun gibt. Es sind alle hoch motiviert, es geht jetzt direkt ins Trainingslager nach Breisach, wo wir weiter hart arbeiten werden.“ Direkt im Anschluss an den Weltcup in Luzern reist die ÖRV-Mannschaft heute direkt zum Trainingslager nach Breisach/Deutschland, wo sie sich bis 27. Juli weiter intensiv auf das Saison-Highlight, die Weltmeisterschaften in Belgrad/Serbien (3.-10. September) vorbereitet. Bei den Weltmeisterschaften werden die ersten Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.

ÖRV-Teams World Rowing Cup III

Luzern/SUI (7. bis 9. Juli)

Finale B

W2x (Doppelzweier)

1. Leonie Menzel/Maren Völz (GER) 6:55,39 Min.; 5. Magdalena Lobnig/Katharina Lobnig (AUT) 7:05,21 Min.; Endrang elf

