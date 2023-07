U23-WM: Auftrag Erfahrung sammeln

Ab Mittwoch messen sich die besten Athleten der U23-Klasse bei den Weltmeisterschaften (19.-23.7.) in Plovdiv, mit dabei fünf Boote des ÖRV.

Den Auftakt aus österreichischer Sicht machen am Mittwoch Laura Swoboda und Lisa Zehetmair mit ihrem Vorlauf im Zweier. „Sie sind mit einer ansprechenden Leistung in die Saison gestartet, jedoch geht es für sie vor allem darum Erfahrung zu sammeln und Rennen auf hohem Niveau zu bestreiten“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Fabian Gillhofer und Vitus Haider, die zuletzt beim Weltcup in Luzern im ÖRV-Achter saßen, starten ebenso am Mittwoch in die Medaillenkämpfe. Sens: „Sie haben zuletzt im Achter gut mittrainiert, wir werden sehen, welche Steigerung im Wettkampf möglich sein wird“. Als drittes ÖRV-Boot steigt Konrad Hultsch im Leichtgewichts-Einer am ersten Wettkampftag in die U23-WM ein, zuletzt konnte er beim Weltcup in Luzern den zehnten Endrang erzielen. „Seine Trainingsleistungen waren zuletzt exzellent, bei ihm hoffen wir schon auf ein A-Finale“, sagt Sens.

Erst am Donnerstag greifen der Einer der Damen und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Herren ins U23-WM-Geschehen ein. Im Einer geht Emma Gutsjahr in die Konkurrenz. „Sie ist eine junge Athletin und für sie gilt ebenso Erfahrung sammeln und harte Rennen zu fahren“, so Sens. In der stark umkämpfen Bootsklasse des Leichtgewichts-Doppelzweier messen sich Mathias Mair und Elias Hautsch mit der internationalen Konkurrenz. „Generell wollen wir den Athleten mit einer zu hohen Erwartungshaltung nicht zu viel Druck machen, wir wollen, dass sie sich bis zum Senioren-Bereich gut entwickeln, viele Rennen auf hohem Niveau fahren und Erfahrung sammeln“, stellt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens klar.

ÖRV-Team, Plovdiv (BUL)

U23-Weltmeisterschaft, 19.-23. Juli 2023

BW1x (Einer)

Emma Gutsjahr (PÖC/NÖ)

BW2- (Zweier ohne)

Lisa Zehetmair (DOW/W)/Laura Swoboda (OTT/OÖ)

BM2- (Zweier ohne)

Fabian Gillhofer (IST/OÖ)/ Vitus Haider (WLI/OÖ)

BLM1x (Leichtgewichts-Einer)

Konrad Hultsch (WLI/OÖ)

BLM2- (Leichtgewichts-Doppelzweier)

Mathias Mair (SEE/OÖ)/ Elias Hautsch (LIA/W)

Links:

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com

Offizielle Event-Seite www.plovdivrowing.com