Coastal WM: Drei Boote im A-Finale

Vergangenes Wochenende war mit den World Rowing Beach Sprint Finals in Barletta/ITA schon jede Menge Action geboten – dieses Wochenende (6.-8. Oktober) blicken wir gespannt auf die World Rowing Coastal Weltmeisterschaften. Sieben ÖRV Athlet:innen sind mit dabei und kämpfen über das gesamte Wochenende um Medaillen.

Chiara Halama schaffte im Vorlauf mit einem starken Rennen und Platz sechs den Einzug ins Finale A. „Ich bin zufrieden, es war ein kontrolliertes, solides Rennen. Um die Mittagszeit sind wohl die einfachsten Bedingungen gewesen. Das hat mir nicht unbedingt in die Karten gespielt. Ich hoffe im Finale auf Wellen und definitiv auf eine Steigerung zum Vorlauf“, so Chiara Halama, Europameisterin in diesem Bewerb von 2022. Anders wie beim Flachwasserrudern und Coastal Beach-Sprint-Format starten die Athlet:innen beim Langstreckenbewerb mit einem Massenstart am Strand. Die Top-9 aus den jeweiligen Vorläufen rudern am Sonntag im Finale um die Medaillen.

Mit Henriette Ringleb ist noch eine weiteres ÖRV-Boot im CW1x am Start. Ringleb konnte sich mit Platz ebenfalls einen Platz im Finale A sichern. „Die Bedingungen waren nicht einfach. Mein Hauptfokus lag darauf die Wellen so gut wie möglich zu kontrollieren. Ich habe einen wirklich guten Start erwischt und konnte über die Strecke das Rennen zum Ende hin kontrollieren“, freut sich Henriette Ringleb.

Bevor die zwei Damen im CW1x dann am Sonntag um 10:00 Uhr um die Medaillen fighten steht am morgigen Tag noch der Vorlauf im CMixed2x am Programm, in dem Henriette Ringleb mit Wolfgang Sigl an den Start gehen wird.

Wolfgang Sigl bildet dieses Wochenende gemeinsam mit Iurii Suchak, der den erkrankten Lukas Asanovic ersetzt, den CM2x. Der pensionierte Ruder-Weltmeister und Wiener Landestrainer will es nochmal wissen und nimmt die Ruder in Barletta noch mal selbst in die Hände – erfolgreich. Das Double schafft im Vorlauf den fünften Platz und steht damit ebenfalls im A-Finale. „Mit einem guten Start sind wir gleich mal 2-3 Längen vor der Konkurrenz rausgekommen. Unter dem Rennen waren wir uns manchmal unsicher auf welchem Platz wir uns momentan befinden, aber am Ende hat es für einen sicheren fünften Platz gereicht“, berichtet Wolfgang Sigl.

Am morgigen Samstag starten auch Magdalena und Katharina Lobnig um 13:30 Uhr im CW2x in den Wettkampf.

CW1x (Coastal Damen-Einer)

Vorlauf 1: 1. DYMCHENKO Diana (AZE) – 20:11,72; 6. HALAMA Chiara – 20:42,28 – weiter im A-Finale (Sonntag)

Vorlauf 2: 1. DUKARSKA Monika (IRL) – 22:19;30; 6. RINGLEB Henriette – 24:33,73 – weiter im A-Finale (Sonntag)

CM2x (Coastal Herren-Doppelzweier)

Vorlauf 3: 1. BAK Christopher / ROGERS Kory (USA) – 18:32,75; 5. SIGL Wolfgang / SUCHAK Iurii – 19:25,96 – weiter im A-Finale (Sonntag)

