Österreichische Indoor-Meisterschaft – Jun/Sch/Masters

In den beeindruckenden Räumlichkeiten des Stadions in Klagenfurt am Wörthersee trafen sich am vergangenen Sonntag alle Ruder:innen um bei der Österreichischen Indoor-Meisterschaft 2024 um die Medaillen zu fighten.

In der offenen Klasse der Frauen gewann Hannah Kepplinger (WSV) in krankheitsbedingten Abwesenheiten der Lobnig-Schwestern den österreichischen Meistertitel in einer Zeit von 07:09,00 Minuten. Silber ging an Greta Haider (07:12,5 Min./WLI), Bronze an Chiara Halama (07:13,1 Min./ALE). Bei den Leichtgewichts-Frauen sicherte sich mit über 30 Sekunden Vorsprung Louisa Altenhuber (07:11,4 Min./LIA) vor Theresa Berger (07:42,1 Min./WSV) und Anna Schäfer (7:43,8 Min./DBU) den Titel.

In starken 05:56,8 Minuten siegt bei den schweren Männern Gabriel Stekl. Der Ruderer vom Ister Linz gewann die Goldmedaille vor Michal Karlovsky (05:57,3 Min./VIL) und Jörg Auerbach (05:58,2 Min./DBU). Bei den Leichtgewichts-Männern ging der Indoor-Meistertitel an Lukas Hömstein (PIR) in einer Zeit von 06:38,5 Minuten. Die Silbermedaille gewann Mathias Mair (6:46,1 Min./SEE) und die Bronzemedaille Zoard Lipcsey (06:57,2 Min./LIA).

Im Para-Bewerb PR1 sicherte sich der Ruderer des Ruderclub Wels David Holzweber in 09:19,7 Min. den Titel. Im PR3-Bewerb ging Gold an Thomas Ebner (7:20,1 Min.) des Wiener-Ruder-Club Pirat. Bei den Damen (PR3) absolvierte Nathalie Podda die 2.000 Meter-Distanz in 08:52,3 Minuten (PIR) am schnellsten.

Juniorinnen und Junioren A und B

Bei den Juniorinnen A zeigt Maria Hauser vom Wiking Linz über die Streckenlänge von 2.000 Meter in einer starken Zeit von 07:12,6 Min. auf und gewann unangefochten den Indoor-Meistertitel. Die Silbermedaille ging an Isabella Baumann (7:18,8 Min/WLI), Bronze holte sich Franziska Stögerer (7:18,9 Min/LIA).

Sehr beeindruckend siegte bei den Junioren A mit neuem österreichischen Rekord Paul Schinnerl, ebenfalls vom Wiking Linz, in einer Zeit von 06:02,7 Minuten knapp vor seinem Vereinskollegen Marlon Kasterka (06:04,9 Min.) und dem Piraten Adam Cech (06:16,9 Min., PIR).

Die Schnellste bei den Juniorinnen B über die Renndistanz von 1500m war Carolin Krause in 05:30,6 Min und holte damit wie in 2023 den Titel zum Wiking Linz. Dahinter ging die Silbermedaille an Esther Schöberl (5:31,1 Min./DOW) und die Bronzemedaille an Ella Nader (5:39,3 Min./WLI). Die Goldmedaille bei den Junioren B gewann mit einer sehr starken Leistung in einer Zeit von 04:40,8 Minuten Nazarii Chaikovskyi (DOW) vor Paul Oberbauer (04:46,3 Min./PIR). und Jonas Lemmerer (04:52,6 Min./WEL).

Schülerinnen und Schüler A und B

In der jüngsten Altersklasse siegte bei den Schülern B Theodor Eberhart (ALB) vor Arthur Winter (PIR) und Leo Tummeltshammer (WEL). Bei den Schülerinnen A beeindruckte Carolina Winter (PIR) und gewann die Goldmedaille in einer Zeit von 03:53,50 Minuten. Die Silbermedaille ging an Lieselotte Loidl (VIL) und die Bronzemedaille an Dariia Nemchenko (DOW). In einer Zeit von 03:23,3 Minuten siegt Felix Pruckner (DOW) vor den beiden Welsern Paul Niemetz und Emil Reitzinger bei den Schülern A.

Masters

Bei den Masters Damen setzte sich in der Alterskategorie MWA Hannah Lichtenwagner (ELL), MWC Ute Simma (WIB) und MWD Ursula Märzendorfer Ranz (RCG) durch und durften die Indoor-Meisterschaft mit einer Goldmedaille im Gepäck den Heimweg antreten.

Bei den Masters Männern MMA siegte Philipp Brandstetter (VIL), MMB Markus Schützelhofer (WSP), MMC Roland Tomaschko (PÖC) und MME Richard Felbermayer (TUL).