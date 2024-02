Geballte Ergo Power in Prag

World Rowing Indoor Championships | 23.-24.02.2024

Kurz bevor nun endgültig die Rudersaison startet, standen für drei unserer Junior:innen die World Rowing Indoor Championships in Prag/Tschechien am Plan. Im Zuge dieses Events wurden die Welt,- und Europameisterschaften auf den Indoor Ruderergometern ausgetragen, welche mit mehreren Medaillen äußerst erfolgreich für das Österreichische Team gelaufen sind. Direkt aus dem einwöchigen Vereins-Trainingslager in Italien reisten die Sportler:innen vom RV Wiking Linz nach Prag. „Wir waren auf dem Trainingslager in Italien jeden Tag zweimal rudern. Deswegen ist es umso schöner, dass ich mich auf dem Wasser verbessern konnte, aber trotzdem auch meine Leistung hier heute am Ergometer zeigen konnte.“, erzählt Paul Schinnerl, welcher nach seinem Erfolg bei der Österreichischen Indoormeisterschaft Ende Jänner, nun auch in Prag mit der Silbermedaille in der Altersklasse U17 M die Heimreise antritt.

Am Freitag, 23.02. standen die Rennen über die Wettkampfdistanz von 2000m für das Team an. Maria Hauser konnte bei den U17 Frauen mit einem konstanten Rennen die lang in Führung gelegene Britin auf den dritten 500m überrudern. Mit starken 7:11,7 holte sie sich nicht nur den Sieg und somit den Weltmeisterinnentitel mit nach Hause, sondern ließ die zweitplatzierte Ungarin um knapp sieben Sekunden hinter sich. Paul Schinnerl, der dreimalige österreichische Ergometer-Rekordhalter, musste sich in der Altersklasse der U17 Männer und 118 Startern, mit einer Zeit von 6:04,4 nur dem Briten Alp Karadogan geschlagen geben, welcher das Rennen per online Videozuschaltung absolvierte und mit 5:55,9 eine Fabelzeit hinlegte. Der dritte im Bunde, Marlon Kasterka, startete in der Klasse der 17-18 Jahre alten Männern und fuhr ebenfalls mit soliden 6:05,5 auf den starken vierten Platz und somit knapp an dem Podest vorbei.

Auch am Samstag, den 24.02. bei den Bewerben über die 500m zeigten Maria, Paul und Marlon ganz groß auf. Paul und Marlon konnten sich jeweils mit unglaublich starken Zeiten die Titel in ihrer Altersklasse holen. Paul in 1:19,0 bei den U17 Männern und Marlon bei den 17-18 Männern mit 1:18,6 (!).

Maria schaffte in einer Zeit von 1:39,4 den fünften Endrang.

Neben den Weltmeisterschaften gab es noch für dieselben Rennen eine Europameisterschafts-Wertung, in welcher ebenfalls nicht weniger als vier Goldmedaillen und zwei Bronzemedaillen errungen wurden.

U17 Weiblich

WM-Wertung

2000m: 1. HAUSER Maria – 7:11,7

500m: 1. KOVÁCS Lujza Julianna (HUN) – 1:35,7; 5. HAUSER Maria – 1:39,4

EM-Wertung

2000m: 1. HAUSER Maria – 7:11,7

500m: 1. KOVÁCS Lujza Julianna (HUN) – 1:35,7; 3. HAUSER Maria – 1:39,4

U17 Männlich

WM-Wertung

2000m: 1. KARADOGAN Alp (GBR) – 5:55,9; 2. SCHINNERL Paul – 6:04,4

500m: 1. SCHINNERL Paul – 1:19,0

EM-Wertung

2000m: 1. SCHINNERL Paul – 6:04,4

500m: 1. SCHINNERL Paul – 1:19,0

17-18 Männlich

WM-Wertung

2000m: 1. ZEMLA Michal (SVK) – 5:55,6; 4. KASTERKA Marlon – 6:05,5

500m: 1. KASTERKA Marlon – 1:18,6

EM-Wertung

2000m: 1. ZEMLA Michal (SVK) – 5:55,6; 3. KASTERKA Marlon – 6:05,5

500m: 1. KASTERKA Marlon – 1:18,6

