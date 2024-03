Vienna Calling – Europa rudert im Zuge der EuroGames 2024 in Wien

Vom 17.-20 Juli 2024 finden in Wien die EuroGames Vienna 2024 statt. Das Sportereignis, bei dem mehr als 3.000 Teilnehmer:innen aus ganz Europa erwartet werden, setzt ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung von LGBTIQ+- Personen im Sport. Mit der Veranstaltung sollen Inklusion und Vielfalt im Sport gefördert, Stereotypen und Diskriminierung von queeren Athlet:innen bekämpft, sowie ein Signal der Offenheit ausgesendet werden. In Wien sind zum allerersten Mal auch Ruderbewerbe mit auf dem Sportprogramm.

Das ursprüngliche Hauptziel der 1992 ins Leben gerufenen Veranstaltung war es, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem alle zusammenkommen und gemeinsam Sport treiben können. Bedauerlicherweise ist Diskriminierung von LGBTIQ+- Personen sowohl im Spitzensport als auch im Breitensport immer noch Thema. Die EuroGames selbst stehen allen Sportler:innen offen, die teilnehmen möchten, ganz unabhängig von Geschlecht, Alter, Rasse, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder Leistungsniveau.

Die EuroGames 2024 in Wien

Die EuroGames finden jährlich im Sommer in einer europäischen Großstadt statt. Die Austragungsorte werden von der European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) vergeben, bei welcher die beiden Wiener Vereine „SV Aufschlag Wien“ und der „SV Kraulquappen“ Mitglieder sind. Beide schlossen sich zum Verein „Eurogames Vienna 2024“ zusammen und bewarben sich im Herbst 2021 mit Unterstützung der Stadt Wien und des Sportministeriums, sowie zahlreicher Verbände und Vereine erfolgreich bei der EGLSF um die Austragung der EuroGames 2024 in Wien. Wien setzte sich bei der Abstimmung unter den EGLSF-Mitgliedsvereinen mit klarem Vorsprung gegen den Mitbewerber Birmingham/GBR durch. In den Jahren zuvor wurden die Spiele 2023 in Bern/SUI, 2022 in Nijmegen/NED und 2021 in Kopenhagen/DEN ausgetragen.

© EuroGames Bern 2023 / Daniel Bürgin

Wiens einzigartigen Wasserflächen wie die Neue Donau sowie die Alte Donau sind als Wettkampfstätten für die Ruder-, Segel, Stehpaddel- und Wakeboard-Bewerbe eingeplant.

Die EuroGames: ein Fest des Sports

Die Stadt Wien fördert die EuroGames Vienna 2024 in jeder Hinsicht und stellt dafür zahlreiche Sportstätten zur Verfügung. Geplant sind neben den Sportbewerben in insgesamt 35 Sportarten auch eine große Eröffnungsfeier sowie spannende Show Acts. Während der Spiele wird es außerdem ein EuroGames-Village in Form einer kleinen Zeltstadt mit Gastronomieständen geben. Einen letzten Höhepunkt der EuroGames wird die Schlussfeier mit entsprechender Bühne und weiteren Beiträgen bilden. Als Veranstaltungsort ist der Rathauspark oder der Sigmund-Freud-Park angedacht.

Rudern im Rahmen der EuroGames 2024

Die erste Kontaktaufnahme des Organisationskomitees der EuroGames mit dem Wiener Ruderverband und diversen Rudervereinen fand im Jahr 2021 statt. Nach mehreren Treffen und Telefonaten, reichlichen Überlegungen, dem Erstellen zahlreicher Veranstaltungspläne und Budgetkalkulationen, entschied sich das Organisationskomitee der Wiener Regatten dazu, die Tradition von internationalen LGBTIQ+- Events in Wien zu unterstützen, und den Sportbewerb erstmalig in der Sektion Rudern auszutragen.

Am 4. August 2023 lud die Schweizer Botschafter in Wien zu einem offiziellen Empfang zur Übergabe der EuroGames-Flagge von der Stadt Bern an die Stadt Wien ein, bei der Vizekanzler und Sportministern Werner Kogler und Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Yvonne Rychly, nochmals die tatkräftige Unterstützung dieser Sportveranstaltung durch die Stadt Wien bestätigen. Das Regattateam Wien war ebenso anwesend und machte erste Kontakte mit Veranstalter:innen und Sportvertreter:innen, die alle mit sehr großem Enthusiasmus und Engagement zum Gelingen der EuroGames 2024 in Wien beitragen wollen.

Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange

Das Regattateam Wien steckt bereits jetzt in intensiven Vorbereitungen für dieses Sportevent und konnte sich mit den Organisationskomitees der vorherigen Jahre und diversen Rudervereinen aus Europa bereits eng vernetzen und für einen großartigen Informationsaustausch sorgen. Die EuroGames werden aus organisatorischer und logistischer Sicht zahlreiche neue, aber auch sehr spannende Herausforderungen mit sich bringen.

Als starker Partner wird der WRC Pirat einen wesentlichen Teil der Organisation mittragen, das Vereinsgelände für die Ruderathlet:innen zur Verfügung zu stellen und die Organisation vor Ort übernehmen. Auch hier herrscht große Vorfreude und die ersten Vorbereitungen haben bereits begonnen.

Mehr Informationen zu den EuroGames gibt es unter: https://eurogames2024.at/

Hasmik Baroian-Haftvani