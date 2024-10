VIRR: Generalprobe geglückt

Am Wochenende vom 28.-30.07.2024 fand in Wien auf der Regattastrecke auf der Neuen Donau Höhe Steinspornbrücke die 120. Vienna International Rowing Regatta (VIRR) statt. Gezeigt wurde hochklassiges Rudern trotz Wüstenfeeling und schwierigen Bedingungen – auch von unserem Olympia Frauen Leichtgewichts-Doppelzweier.

Olympia Generalprobe geglückt

Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler absolvierten im Zuge der VIRR ihre Olympia Generalprobe und schafften in ihrem Rennen am Samstag mit einer Zeit von 6:44,50 sogar eine neue persönliche Bestzeit. Auch am Sonntag kam das Olympiaboot, welches sich im April im Zuge der europäischen Quotenregatta in Szeged/HUN für die Spiele in Paris qualifizieren konnte, klar vor der nationalen Konkurrenz ins Ziel.

Die Olympiateilnehmerinnen erwarten nun noch einige harte Wochen bis zum Abflug nach Paris. „Auf uns warten jetzt Trainingslager und harte Tage mit bis zu vier Einheiten am Tag.„, berichtet Louisa Altenhuber. „Es heißt jetzt nochmal head down und richtig arbeiten.“, erzählt sie weiter. Für das Training ist das Duo viel unterwegs, viel Zeit zu Hause im gewohnten Umfeld bleibt da nicht, wie Lara Tiefenthaler betont: „Natürlich vermisse ich meine Familie und Freunde in Wien, aber wir wissen ja wofür wir es machen und wir haben auch auf jeden Fall ein kleines feines Team, mit dem das Training dann auch Spaß macht.“ Neben dem Training stehen nächste Woche auch einige Termine mit dem Österreichischen Olympischen Comité an. Im Zuge der offiziellen Einkleidung am 10.07. und der Vereidigung des Österreichischen Olympiateams durch den Bundespräsidenten am 11.07. kommt erstmals das Olympic Team Austria für Paris 2024 in Wien zusammen. Zu diesen Terminen wird auch Magdalena Lobnig, welche im W1x in Paris an den Start gehen wird, nach Wien reisen. Sie hat sich zuletzt auf dem Kärntner Weissensee olympiafit gemacht.

Alle Crews für Großevents fixiert

Auch für die anderen ruderischen Highlights, welche diesen Sommer auf uns zukommen, wurden nach der VIRR die letzten Entscheidungen getroffen und alle Crews nominiert. Den Beginn machen die FISU World University Games in Rotterdamm/NLD bereits in den kommenden Tagen vom 04.-06.07.2024.

Zwischen Nachwuchs und Studierenden

Begonnen hat das Regattawochenende jedoch bereits am Freitag mit dem erstmalig durchgeführten Event „Olympia goes School – Österreichs schnellste Ruderklasse“, welches als Startschuss für den vom BMKÖS ausgeschriebenen Fördercall Olympia goes School dienen sollte. Ziel des Projektes ist es die kooperative Zusammenarbeit des ÖRVs mit Schulen zu fördern und somit Kindern zusätzliche Bewegungs,- und Sportangebote zu ermöglichen. Auch erstmalig stattgefunden hat die Wiener Universitätssprintregatta des neu gegründeten Universitätsrudervereins – URV. Der Achter der Universität Kopenhagen gewann, die Boote der Universität Wien und der Universität Venedig fuhren auf Platz zwei und drei.

Alle gesammelten Ergebnisse der VIRR findet ihr hier: