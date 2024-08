Olympische Spiele: Lobnig souverän im Viertelfinale

Auftakt nach Maß von Magdalena Lobnig bei den Olympischen Spielen in Paris. Mit Platz zwei zieht Lobnig bei der olympischen Regatta souverän ins Viertelfinale ein. Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler (Leichtgewichts-Doppelzweier) starten morgen, Sonntag, erstmals unter den olympischen Ringen.

In einem schwierigen Lauf mit Favoritin Kara Kohler aus den USA und der amtierenden Europameisterin Jovana Arsic aus Serbien zeigte Magdalena Lobnig bei ihrer dritten Teilnahme an Olympischen Spielen (nach Rio 2016 und Tokio 2020) ein starkes Rennen. „Es hat sich in den letzten Wochen im Training schon abgezeichnet, dass alles wieder runder läuft, sie besser im Boot sitzt und die Freiheit zurückgewinnt“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. „Sie hat uns tolle erste tausend Meter gezeigt und das Rennen auf den zweiten tausend kontrolliert ins Ziel gebracht. Man sieht, dass es in riesigen Schritten nach vorne geht, hier hilft ihr natürlich ihre Erfahrung und das Wissen von Kurti (Anm. Trainer Kurt Traer).Jetzt gilt es professionell weiterzumachen und die Viertelfinal-Besetzung abzuwarten.“ Das Viertelfinale selbst steht am Dienstag ab 9.30 Uhr am Programm.

Nach der bisher schwierigen Saison bedingt durch einen schweren Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule ist die Erleichterung bei der Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin von Tokio groß: „Die Erleichterung ist riesengroß. Es hat alles super funktioniert und hat echt Spaß gemacht. Der Vorlauf war ja doch mit Arsic und Kohler ein Hammer, aber der Start hat gut funktioniert, auf der Strecke hat es gut gepasst und hinten raus habe ich dann etwas rausgenommen“, sagt die 34-Jährige.

Die olympische Stimmung waran der Strecke im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne außerhalb von Paris trotz leichten Regens schon am ersten Wettkampftag zu spüren: „Die Strecke präsentiert sich hervorragend, die Stimmung war super. Das ist Werbung für den gesamten Rudersport und wenn es so losgeht, dann kann es ruhig so weitergehen“, lacht Lobnig, denn die Veränderungen, die Magdalena Lobnig gemeinsam mit Trainer Kurt Traer nach dem Weltcup in Posen vorgenommen haben, zeigen Wirkung: „Es geht alles in die richtige Richtung und die Veränderungen haben super gegriffen. Ich bin einfach super happy.“

Leichtgewichts-Doppelzweier startet morgen mit Vorlauf

Morgen, Sonntag, greifen Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler im Leichtgewichts-Doppelzweier ins Olympia-Geschehen ein. Das junge ÖRV-Duo bestreitet seinen Vorlauf um den Einzug ins Semifinale A/B gegen die Konkurrentinnen aus Irland, der Türkei, Argentinien, Großbritannien und Griechenland in Heat 1 um 11:30 Uhr.

Olympische Regatta/ Paris, Frankreich – 27. Juli bis 3. August 2024

Ergebnis Vorlauf – Heat 6

W1x (Einer)

1. Kara Kohler (USA) 7:32,46 Min.; 2. Magdalena Lobnig (AUT) 7:39,39 Min., 3. Jovana Arsic (SRB) 8:16,32 Min. – weiter im Viertelfinale

