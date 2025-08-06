Junioren-WM: Vorlaufsiege zum Auftakt

Mit den Vorläufen der beiden Junioren Einer-Bewerbe ist heute, Mittwoch, die U19-Weltmeisterschaft in Trakai für das ÖRV-Team gestartet. Am ersten Wettkampftag gewannen Paul Schinnerl und Maria Hauser ihre Vorläufe im Einer.



Insgesamt 594 Athleten aus 47 Nationen gehen bei der wichtigsten internationalen Nachwuchsregatta des Jahres in Litauen an den Start. Für Österreich siegten heute der amtierende Junioren-Europameister im Junioren Einer Paul Schinnerl und die Bronzemedaillen-Gewinnerin der Junioren-EM, Maria Hauser, in ihren Vorläufen. Beide Athleten konnten bereits bei der Junioren-EM Ende Mai überzeugen und gingen als Favoriten in ihre Bewerbe.

Erfolgreicher Auftakt für Österreich

Ein erfolgreicher Tag für Österreich, trotz leichter Verschiebungen im Zeitplan aufgrund von Unwettern. Beide ÖRV-Junioren Einer erfüllten ihre Favoritenrolle eindrucksvoll: Paul Schinnerl und Maria Hauser gewannen ihre Vorläufe mit komfortablem Vorsprung und qualifizierten sich souverän für die nächste Runde. Taktisch klug angelegt, fuhren beide ihre Rennen kontrolliert an, um auf der zweiten Streckenhälfte agieren zu können. Das Grundziel unter die besten zwei Plätze zu kommen, wurde mehr als erfüllt. Beide Athleten zeigten sich nach ihren Siegen zufrieden, sahen aber noch Verbesserungspotential für die kommenden Rennen.

Morgen, Donnerstag, geht die U19-Weltmeisterschaft für die weiteren ÖRV-Crews mit den Vorläufen weiter. Zunächst bestreiten die Zweier Esther Schöberl und Clara Bernhardt (09:30 Uhr) sowie Moritz Zenhäusern und Andreas Bertagnoli (10:06 Uhr) ehe der Juniorinnen Vierer (Franziska Stögerer/ Franziska Schmid / Isabella Baumann/ Ella Valentina Nader) und Junioren Achter in den Bewerb starten.

ÖRV-Mannschaften, Trakai (LTU)

U19-Weltmeisterschaft, 6.-10 August 2025



Vorlauf

JM1x (Einer)

1. Paul Schinnerl (AUT) 7:14,94 Min.; 2. Hugo Slangen (NED) 7:18,88 Min.; – weiter im Semifinale



JW1x (Einer)

1. Maria Hauser (AUT) 8:07,55 Min.; 2. Hana Indihar (SLO) 8:13:92 Min. – weiter im Viertelfinale