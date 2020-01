Österreichs Ruder-Elite steht längst mitten in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison. Während Einer-Ass Magdalena Lobnig sich ihr Ticket für Tokio bereits bei der Heim-WM 2019 sicherte, steht für die Teamboote Ende April die Continental Qualification in Varese an.

Darauf arbeitet ÖRV-Coach Fabio Becker mit den „leichten“ Männern akribisch hin. „Wir waren früh am Wasser, im Dezember und Jänner auf Trainingslager in Sabaudia, fanden dort ideale Bedingungen vor. Die Jungs konnten viele Kilometer sammeln. Der Fokus liegt voll auf der internen LG-Doppelzweier-Ausscheidung für die Olympia-Quali in Varese, die Mitte März Bernhard Sieber/Paul Sieber und Matthias Taborsky/Julian Schöberl bestreiten werden“, erläutert Becker.

Nach der Indoar-Meisterschaft morgen Sonntag (26. Jänner) im Universitäts- und Landessportzentrum Salzburg/Rif geht es wieder nach Sabaudia und auch im März wird man eben da noch einmal die guten Bedingungen zum intensiven Training nutzen. Zahlreiche A-Kader-Athleten nehmen die Indoor Meisterschaften in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison für die Titeljagd am Ergometer mit.

Wie die LG-Männer feilten auch die „schweren“ Männer und Leichtgewichts-Damen im Jänner in Sabaudia an ihrer Form und werden bei den bevorstehenden Saison-Vorbereitungscamps rund 90 Kilometer südöstlich von Rom ebenfalls wieder dabei sein. „Wir sind mit der Entwicklung unseres leichten Doppelzweiers Louisa Altenhuber und Laura Arndorfer sehr zufrieden. Obwohl Louisa wegen einer Fingerverletzung etwas gehandicapt ist und eine Schiene trägt, machen die beiden gute Fortschritte“, berichtet ÖRV-Headcoach Carsten Hassing.

Während Altenhuber/Arndorfer in Varese (27. bis 29. April) ihre Chance auf einen Olympia-Startplatz suchen werden, wird der Männer-Vierer bei der Final Olympic Qualification in Luzern (17. – 19. Mai) alles daransetzen, das Ticket für Tokio zu lösen.

Lobnig: „Form wird besser und besser!“

Einer-Spezialistin Magdalena Lobnig trotzte im Dezember drei Wochen lang in Pisa Regen, Wind und niedrigen Temperaturen, legte mit Einheiten im Boot, am Rad und in der Kraftkammer die Basis für die Olympiasaison. Nach einer kurzen Verschnaufpause über Weihnachten ging es für die mehrfache WM- und EM-Medaillengewinnerin weiter zum nächsten Trainingscamp nach Le Grau-du-Roi in Südfrankreich.

„Es war richtig cool, Ich finde es generell sehr reizvoll, an Orten zu trainieren, die man zuvor nicht kannte. Die Camargue ist allerdings ein besonderes Erlebnis, die Bedingungen waren einfach perfekt. Die Form wird besser und besser“, zeigt sich die 29-Jährige mit dem Stand der Vorbereitung rundum zufrieden. Das liegt auch zu einem wesentlichen Teil daran, dass sie nach Unterbrechung wieder mit ihrem langjährigen Coach Kurt Traer zusammenarbeitet und mit dem deutschen Trainer Robert Sens und seiner Trainingsgruppe mittrainieren kann. Lobnig: „Die Kombination aus Bewährtem und Neuem funktioniert perfekt, gibt mir die nötige Sicherheit!“

Aktuell tankt die Olympia-Finalistin von Rio de Janeiro in ihrer Kärntner Heimat Kraft, ehe es Anfang Februar auch für sie an den Lago di Sabaudia geht, wo auch der erste Weltcup (10. – 12. April) stattfinden wird. „Ich werde ihn aus dem Training heraus bestreiten, auch die weiteren beiden Weltcup-Stationen stehen in meinem Rennkalender. Tokio ist aber natürlich der absolute Saison-Höhepunkt“, lässt Lobnig keinen Zweifel, dass ihre volle Konzentration den am 24. Juli beginnenden Olympischen Spielen gilt.

Die wichtigsten Termine 2020

10.04. – 12.04.: FISA World Rowing Cup I in Sabaudia/ITA

27.04. – 29.04.: European Olympic Qualification in Varese/ITA

01.05. – 03.05.: FISA World Rowing Cup II in Varese/ITA

17.05. – 19.05.: Final Olympic Qualification in Luzern/SUI

22.05. – 24.05.: FISA World Rowing Cup III Luzern/SUI

05.06. – 07.06.: European Rowing Championships in Posen/POL

24.07. – 01.08.: Olympic Games Regatta in Tokio/JPN

16.08. – 23.08.: World Rowing Championships in Bled/SLO: nicht-olympische Bootsklassen, U23 und Junioren

28.08. – 31.08.: Paralympic Games Regatta in Tokio/JPN

Website FISA: http://www.worldrowing.com