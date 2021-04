Starker Start in die Olympia-Qualifikation

Drei ÖRV-Boote kämpfen seit heute, Montag, in Varese in Italien um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Und alle drei Boote zeigten gleich im ersten Lauf der europäischen Quotenregatta sehr gute Leistungen.

Lukas Reim, in dessen Bootsklasse 15 Boote um die drei Tickets kämpfen, zog mit Platz drei im Vorlauf direkt ins Semifinale ein. Mit der insgesamt drittschnellsten Zeit zeigte der Ruderer von Möve Salzburg auf. „Lukas ist sehr gut gefahren, technisch war das schon top. Mit Platz drei im mit Abstand schnellsten Vorlauf hat er eine sehr starke Leistung gezeigt“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Mit einer starken Leistung sind auch Julian Schöberl und Paul Sieber in die Olympia-Qualifikation gestartet. Auf den ersten 1.000 Metern lagen sie noch klar vor dem Feld und mussten nur die Crew aus Portugal passieren lassen. „Der erste Tausender war richtig gut, der Start voll in Ordnung, zum Ende hinaus hat uns etwas die Kraft gefehlt, aber jetzt sind wir für Mittwoch so richtig durchgeputzt“, sagt Paul Sieber. „Es war ein richtig cooles Rennen. Wir haben uns sehr gefreut wieder Rennen fahren zu können und gleich gegen die Portugiesen, gegen die es am Mittwoch um die Tickets gehen wird.“

Louisa Altenhuber und Valentina Cavallar belegten in ihrem ersten Rennen hinter den Crews aus Griechenland und Russland den dritten Platz. „Für die zwei jungen Athletinnen war der Auftakt gut, für Mittwoch muss jedoch noch eine Steigerung her. Das Boot aus Griechenland hatten wir auf dem Plan, das Boot aus Russland ist mit einer erfahrenen Athletin aus dem schweren Bereich neu gebildet worden“, sagt Sens, der seit knapp einem Jahr beim ÖRV als Nationaltrainer agiert. „Insgesamt war es ein guter Auftakt, alle Boote sind direkt weitergekommen.“

Für die Leichtgewichts-Doppelzweier geht es am Mittwoch im Finale um die Plätze eins und zwei. Lukas Reim bestreitet Mittwochvormittag zunächst sein Semifinale im Einer. Morgen, Dienstag, finden keine Rennen statt.

Der Modus der Qualifikation: Die Leichtgewichts-Doppelzweier benötigen für eine Qualifikation zumindest Platz zwei, Lukas Reim Platz drei. Für jede Nation steht nur ein Qualifikations-Platz zur Verfügung. Die ÖRV-interne Vergabe der Quotenplätze ist bei den jeweiligen Platzierungen intern abgestimmt und intern kommuniziert.

Europäische Olympia-Qualifikation Varese (ITA), 5.-7. April 2021

Ergebnisse

M1x (Einer): 1. Stefanos Ntouskos (GRE) 6:52.84 Min.; 3. Lukas Reim (AUT) 6:59.68 Min. – weiter im Semifinale A/B

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): 1. Pedro Fraga/Afonso Costa (POR) 6:30,39 Min., 2. Paul Sieber/Julian Schöberl (AUT) 6:33,11 Min – weiter im Finale A

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): 1. Zoi Fitsiou/Evangelia Anastasiadou (GRE) 7:08,43 Min.; 3. Valentina Cavallar Louisa Altenhuber (AUT) 7:15,58 Min. – weiter im Finale A

Links:

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com