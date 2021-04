ÖRV-Crews starten in die EM

Bei den Ruder-Europameisterschaften in Varese (Italien) standen heute die Vorläufe am Programm. Mit Rang zwei zog Magdalena Lobnig im Einer ins Semifinale ein. Jörg Auerbach, Armin Auerbach, Thomas Lehner und Julian Brabec belegten im Doppelvierer Rang vier, Lukas Kreitmeier, Philipp Kellner, Severin Erlmoser und Sebastian Kabas im Leichtgewichts-Doppelvierer den fünften Platz.

Die Vize-Europameisterin vom Vorjahr ist planmäßig in die Europameisterschaften gestartet. Mit Rang zwei – hinter der Russin Prakhatsen – erledigte Lobnig mit dem Einzug ins Semifinale die Pflichtaufgabe. Die Gefühle nach dem Rennen waren jedoch gemischt: „Körperlich habe ich mich nicht gut gefühlt. Kann sein, dass es einfach das erste Rennen war, kann sein, dass etwas in mir steckt. Ich werde jetzt einfach mal darüber schlafen, Risiko werden wir keines eingehen“, sagt die Ruderin des VST Völkermarkt. Ins Semifinale zog Lobnig bei langsamen Rennbedingungen mit der insgesamt drittschnellsten Zeit ein. „Sie ist heute von einer überraschend starken Russin geschlagen worden, ist mit Platz zwei ins Semifinale eingezogen, das passt grundsätzlich schon, jetzt müssen wir schauen, wie es sich entwickelt“, sagt ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Rang vier belegte der Doppelvierer mit Jörg Auerbach, Armin Auerbach, Thomas Lehner, Julian Brabec in seinem stark besetzten Vorlauf. „Bei 1.500 Meter waren sie noch auf einem guten Platz für die direkte Qualifikation, kurz vor Schluss hat dann die Kraft gefehlt. Aber das ist eine junge Mannschaft, die sich gut entwickelt, die Leistung ist in Ordnung“, analysiert Sens. Heute um 16:35 Uhr geht es für die ÖRV-Crew noch um den Einzug ins Semifinale A/B.

Als erstes Boot war aus österreichischer Sicht der Leichtgewichts-Doppelvierer in die EM gestartet. Lukas Kreitmeier, Philipp Kellner, Severin Erlmoser, Sebastian Kabas belegten in ihrem Rennen den fünften Rang und sind am Sonntag direkt im Finale dabei. Sens: „Technisch sind sie gut gerudert, aber auch in dieser Bootsklasse ist ein starkes Feld am Start. Nachdem die Leichtgewichts-Bootsklasse olympisch bleibt, haben viele Nationen die Bootsklasse wieder gut besetzt.“ Das Finale steht am Sonntag um 12:06 Uhr am Programm.

Europameisterschaften Varese (ITA), 9.-11. April 2021

Ergebnisse Vorlauf

W1x (Einer): 1. Hanna Prakhatsen (RUS) 8:04,58 Min. 2. Magdalena Lobnig (AUT) 8:17,02 Min.- weiter im Semifinale A/B

LM4x (Leichtgewichts-Doppelvierer): 1. Frankreich (Benjamin David/Baptiste Savaete/ Victor Mercelot/Ferdinand Ludwig) 5:58,81 Min.; 5. Österreich (Lukas Kreitmeier/Philipp Kellner/Severin Erlmoser/Sebastian Kabas) 6:08,99 Min. – weiter im Finale A

M4x (Doppelvierer): 1. Niederlande (Dirk Uittenbogaard/ Abe Wiersma/ Tone Wieten/ Koen Metsemakers) 6:04,19 Min., 4. Österreich (Jörg Auerbach/Armin Auerbach/Thomas Lehner/Julian Brabec) 6:20,84 Min. – Zwischenlauf

Links:

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com