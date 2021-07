Olympia-Countdown läuft

In etwas mehr als drei Wochen werden die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) feierlich eröffnet. Mit Magdalena Lobnig, Valentina Cavallar und Louisa Altenhuber gehören drei ÖRV-Athletinnen dem rot-weiß-roten Aufgebot an. Während es für Lobnig, Gesamtweltcupsiegerin im Einer, die zweiten Sommerspiele sein werden, stehen die 20-jährige Cavallar und die 25-jährige Altenhuber (Leichtgewichts-Doppelzweier) vor ihrer ersten Teilnahme an den Olympischen Spielen. Aktuell arbeiten die drei Olympia-Starterinnen am Weißensee am Feinschliff für Tokio.

Magdalena Lobnig, die bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 den sechsten Platz belegte, absolvierte zunächst nach dem Weltcup in Luzern Ende Mai ein zweiwöchiges Trainingslager an der deutsch-französischen Grenze in Breisach am Rhein. Eine für sie bis dahin noch unbekanntes Trainingsrevier. „Wir hatten ideale Bedingungen. Sie hat extrem konzentriert gearbeitet, alles hat einfach perfekt gepasst“, berichtet ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens. Seit über einer Woche und noch bis kommenden Montag stehen für Lobnig, Cavallar und Altenhuber am Weißensee intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. „Hier“, erläutert Sens, „läuft bei Magdalena ebenfalls alles nach Plan. Auch unser Leichtgewichts-Doppelzweier macht rudertechnisch einen guten Eindruck. Leider ist Valentina gerade erkältet, das bremst uns zwar etwas, ist aber kein Problem.“ Schließlich sind bis zur Abreise nach Tokio noch etwas mehr als zwei Wochen Zeit. Es sei wichtig, so lange wie möglich ruhig und konzentriert weiterzuarbeiten. „Die Olympia-Anspannung kommt noch früh genug“, weiß der Nationaltrainer.

Nach dem Trainingslager am Weißensee steht am kommenden Dienstag die Olympia-Einkleidung auf dem Programm. Die Tage bis zur Abreise nach Tokio am 15. Juli werden Cavallar und Altenhuber in Wien, Lobnig in Völkermarkt trainieren. Die olympischen Ruder-Bewerbe starten am 23. Juli – am Tag der Eröffnungsfeier.

Links:

Österreichischer Ruderverband http://www.rudern.at/

Offizielle Website der FISA www.worldrowing.com