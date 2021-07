U23-WM: Vier Top-10 Ergebnisse für ÖRV-Crews

Bei den U23-Weltmeisterschaften in Racice (Tschechien) standen heute die letzten Entscheidungen auf dem Programm. Das positive Fazit nach den letzten Rennen: vier Top-10 Ergebnisse für die ÖRV-Crews.

Lara Tiefenthaler bestritt im Leichtgewichts-Einer das A-Finale und belegte den sechsten Platz. Die Ruderin des Rudervereins STAW zeigte dort noch einmal ein starkes Rennen, bestätigt auch ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens: „Lara ist ein tolles Rennen gefahren. Sie hat gestern ein super Rennen abgeliefert und musste dort sicher Kräfte lassen. Sie kann sich aber mit einem tollen sechsten Platz verabschieden.“

Einer-Ruderin Johanna Kristof kam im B-Finale auf Rang sechs und beendete diese U23-WM auf dem zwölften Endrang. Sens: „Sie hat hart gekämpft. Heute hat es eben nur für Rang sechs gereicht, sie hat leider nicht so richtig ins Turnier reingefunden.“ An der starken Leistung der Ruderin des VST Völkermark besteht jedoch kein Zweifel. „Sie hat sich in diesem starken Feld gut behauptet. Hut ab und Respekt, das hat sie wirklich gut gemacht. Es ist auch immer schwierig vom Achter in den Einer zu wechseln, sie hat sich gut geschlagen und ich hoffe, dass sie dem österreichischen Rudersport weiter erhalten bleibt.“

Auch der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Konrad Hultsch und Lukas Hömstein zeigte im B-Finale noch einmal auf. Die jungen ÖRV-Athleten mussten sich nur den Crews aus Italien und Portugal geschlagen geben, was Rang neun im Endklassement bedeutet. „Tolle, junge Mannschaft“, so der ÖRV-Nationaltrainer. Das erklärte Ziel des A-Finales verpassten die ÖRV-Athleten zwar, aber: „sie haben heute ein tolles Rennen gezeigt. Wenn sie bis zur U23-EM (Anm. 4./5. Sept.) in den nächsten Wochen noch eine Steigerung hinlegen, werden sie ins A-Finale fahren.“

Auch mit dem Projekt des neu gebildeten Männer-Achter zeigte sich der Nationaltrainer zufrieden. Harald Steininger, Fabian Gillhofer, Lorenz Lindorfer, Xaver Haider, Gabriel Stekl, Mattijs Holler, Benedikt Neppl, Martin Animashaun und Steuermann Brian Lindner ruderten auf Platz acht bei dieser U23-WM. Sens: „Ich bin auf diese neun Jungs sehr, sehr stolz. Sie haben von vorne weg die Führung übernommen und den guten rumänischen Achter gefordert. Hier möchte ich auch die Projektarbeit des Männer Riemenrudern hervorherben. Dass wir Nationen wie Frankreich, Polen und die Ukraine im ersten Jahr hinter uns gelassen haben, ist herausragend. Die Jungs und ihre Trainer haben das sehr gut gemacht.“

Drei weitere ÖRV-Crews haben bereits gestern ihren Endlauf absolviert. Der Leichtgewichts-Zweier mit Luca Sauerbier und Bernd Gutschi beendete die U23-WM auf Rang acht im Endklassement. Karin Brandner und Maya Elbaranes (Zweier) beenden die Regatta auf Rang elf, der Vierer ohne (Adrian Reininger, Michal Karlovsky, Vitus Haider und David Suckert) auf Platz 16.

Mit vier Top-Ten Platzierungen und einem A-Finale zieht ÖRV-Nationaltrainer Sens eine gemischte Bilanz: „Es war eine intensive Woche. Wir haben vier Top-Ten-Platzierungen und ein A-Finale zu Buche stehen. Weitere Top-10-Platzierungen und ein weiteres A-Finale wäre schön. Der Trend zu schärferen Rennen war klar zu sehen. Hier wird auf einen hohen Niveau gefahren, wie es vor einigen Jahren noch nicht der Fall war. Wir sind sicher am richtigen Weg und gehen in die richtige Richtung, aber wir haben auch unsere Hausaufgaben aufgezeigt bekommen. Wir müssen die Trainingsumfänge und Trainingsintensitäten intensivieren. Ich sehe uns auf einem guten Weg, wir müssen diesen jedoch konsequent und motiviert weitergehen.“

Eines ist für Sens jedoch bereits jetzt weltmeisterlich: „Wie die Trainerkollegium zusammengearbeitet hat, hat wirklich Spaß gemacht und war ein toller Austausch und wie sich die Mannschaften gegenseitig angefeuert haben, hat mich mehr als begeistert.“

U23-Weltmeisterschaft Racice/CZE, 07. bis 11. Juli

Ergebnisse Tag 5

Finale A

LW1x (Leichtgewichts-Einer): 1. Silvia Crosio (ITA) 7:49,92 Min.; 6. Lara Tiefenthaler (AUT) 8:04,54 Min. – Endrang sechs

Finali B

W1x (Einer): 1. Benthe Charlotte Gezineke Boonstra (NED) 07:58,56 Min., 6. Johanna Kristof (AUT) 8:15,19 Min. – Endrang zwölf

LM2x (Leichtgewichts-Doppelzweier): 1. Arturo Rotta/Tommaso Molinari (ITA) 6:30,94 Min.; 3. Konrad Hultsch/Lukas Hömstein (AUT) 6:35,72 Min. – Endrang neun

M8+ (Achter): 1. Rumänien 5:40,32 Min.; 2. Österreich (Harald Steininger/Fabian Gillhofer/Lorenz Lindorfer/Xaver Haider/Gabriel Stekl/Mattijs Holler/Benedikt Neppl/Martin Animashaun/Stm. Brian Lindner) 5:42,00 Min. – Endrang acht.

Weitere Termine

Olympische Spiele – Tokio (JPN) – 23. Juli – 8. August 2021

Junioren-EM – Plovdiv (BUL) – 11.-15. August 2021

U23-EM – Kruszwica (POL) – 4./5. September 2021

FISA-WM – Shanghai (CHN) – 17. – 24. Oktober 2021

