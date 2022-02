Indoor-Meister 2022 interaktiv gekürt

Bereits zum zweiten Mal wurden am Samstag bei den 33. Österreichischen Ruder-Indoor-Meisterschaften die Sieger interaktiv ermittelt. Die Teilnehmer traten – wie bereits im Vorjahr – interaktiv am Ergometer gegeneinander an.

Im Leichtgewichts-Bewerb der Frauen sicherte sich Lara Tiefenthaler (RV STAW) in 7:22,7 Minuten souverän den Titel. Silber ging an Olympia-Teilnehmerin Valentina Cavallar (RV Friesen / 7:34,2) vor Clara Berger (Ruder-Union Melk / 7:34,8). In der offenen Gewichtsklasse war Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Magdalena Lobnig (VST Völkermarkt) in 6:43,5 Minuten siegreich. Silber holte sich Tabea Minichmayr (RV Möve) in 7:05,4 Minuten, die Bronzemedaille ging an Hannah Keplinger (WSV Ottensheim / 7:17,3 Minuten).

Bei den Männern ruderte Jakob Stadler (WSV Ottensheim) in 5:57,9 Minuten zu Gold. Fabian Gillhofer (RV Ister Linz) benötigte für die 2.000 Meter am Indoor Rower 6:01,3 Minuten, Michal Karlovsky vom RV Villach holte sich die Bronzemedaille (6:06,6 Minuten). Im LGW-Bewerb sicherte sich Lukas Reim vom Ruderklub Möve mit einer Zeit von 6:17,2 Minuten den Indoor-Titel. Silber holte Lukas Hömstein (WRC Pirat) in 6:21,6 Minuten knapp vor Konrad Hultsch (RV Wiking Linz) in 6:21,8 Minuten.

Im Para-Bewerb sicherte sich Thomas Ebner (WRC Pirat / 7:23,9) vor Benjamin Strasser (Gmundner RV / 7:28,6 Minuten) und Gerald Ziniel (WRC Pirat / 7:43,0 Minuten) den Titel. Bei den Damen war Johanna Beyer (RV Donauhort) in 8:59,2 Minuten siegreich.

Die weiteren Ergebnisse der 33. Indoor-Meisterschaft veranstaltet vom RV Seewalchen finden Sie hier.