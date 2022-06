Bronzemedaille bei Ruder-Bundesliga für Wiking Linz

Kassel, 18.6. 2022. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille hat der Banner WIKING Linz-Frauenachter am letzten Samstag ein klares Zeichen gesetzt. Die Mission Titelverteidigung des Liga-Championats ist ein ambitioniertes, aber kein unrealistisches Ziel. Auch im letzten Jahr war es die Bronzemedaille am ersten Renntag, die am Beginn einer fulminanten Bundesliga-Saison gestanden war.

Die Karten waren neu gemischt, als Samstag vormittags das Startzeichen zu den Zeitläufen ertönte. Und schon nach dieser ersten Positionsbestimmung war klar, dass der Banner WIKING Linz-Achter wieder ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitreden wird. Drittbeste, nur geschlagen von den bestens bekannten Gegnerinnen aus Berlin und Krefeld, den Zweit- und Drittplatzierten der letztjährigen Gesamtwertung. Und ganz knapp vor dem Newcomer in der Bundesliga, dem Ruderinnen aus Mainz.

Die folgenden Viertel-, Halb- und Finalläufe entwickelten sich zu einem wahren Krimi, in dem die Ruderinnen im Banner WIKING Linz-Achter schließlich als um jede Hundertstelsekunde fightende und glückliche Bronzemedaillengewinner hervorgingen. Trainer Boris Hultsch:“ Die im Zeitlauf noch viertplatzierten Mainzerinnen zeigten eine tolle Performance und gaben sich am Ende des Tages nur den Berlinerinnen vom Havel Queen-Achter geschlagen. Unser Achter zeigte im kleinen Finale in einem Rennen auf Messers Schneide echte Kämpferqualitäten und konnte die Crefelder Crew in die Schranken weisen. Ein Auftakt nach Maß. Gratulation an das gesamte Team. Das war Kampfgeist vom feinsten und bringt viel Motivation für den nächsten Renntag in zwei Wochen in Berlin!“

Bildnachweis (Copyright: Maren Derlien/Ruder-Bundesliga):

Bild: Banner WIKING Linz Kassel 2022

Siehe auch: https://www.rudern.de/news/rbl-2022-hitzeschlacht-zum-saisonauftakt-in-kassel