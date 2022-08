EM: Lobnig als Vorlaufschnellste im Semifinale

Am Donnerstag starteten die ÖRV-Boote in die Multisport-Europameisterschaft in München. Magdalena Lobnig gewann ihren Vorlauf und stieg mit der insgesamt schnellsten Zeit souverän ins Semifinale auf. Für die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio war es das Comeback nach einer gut zweimonatigen gesundheitsbedingten Zwangspause. Den Weltcup in Belgrad Ende Mai musste die Ruderin vom VST Völkermarkt wegen Atemproblemen vorzeitig beenden. Auch Julian Schöberl im Leichtgewichts-Einer steht im Semifinale, wurde Vorlaufdritter.

Die vier weiteren ÖRV-Boote bekommen im Zwischenlauf noch eine Chance auf den Semifinaleinzug. Im Leichtgewichts-Doppelzweier bestritten Olympia-Teilnehmerin Valentina Cavallar und Lara Tiefenthaler in ihrer ersten gemeinsamen Saison nach einer langen Trainingsphase den ersten Wettkampf und wurden Vorlauffünfte. Das zweite schwere Damen-Boot, der Doppelzweier mit Katharina Lobnig/Tabea Minichmayr, ruderte ebenfalls auf Rang fünf. Der Männer-Zweier in der Besetzung Christoph Seifriedsberger/Bruno Bachmair kam als Vierter ins Ziel. Rudolph Querfeld/Jakob Stadler/Lorenz Lindorfer/Gabriel Stekl im Männer-Vierer ohne wurden Sechste.

„Magdalena ist zurück. Sie hat nach der langen Pause, auch wenn noch nicht alles ganz rund läuft, bei extrem schwierigen Bedingungen eine Top-Leistung gebracht. Julian hat es in seiner nicht angestammten Bootsklasse exzellent gelöst. Wir sind sehr zufrieden. Auch unser Damen-Leichtgewichts-Doppelzweier ist ein schönes Rennen gelungen, der Damen-Doppelzweier hat sich in diesem Top-Starterfeld ebenfalls achtbar geschlagen. Das hier die Bäume noch nicht in den Himmel wachsen, war zu erwarten. Der Männer-Zweier ohne, ein ebenso neu zusammengestelltes Boot, hat in der zweiten Rennhälfte Kräfte gespart, um im Zwischenlauf seine Chance auf den Halbfinaleinzug zu suchen. Der Männer-Vierer ist mit den Bedingungen nicht klargekommen. Wir werden sehen, wie er sich im Zwischenlauf schlägt„, bilanzierte ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens.

Die ersten Zwischenläufe (Damen-Doppelzweier, Männer-Zweier) finden noch heute Nachmittag ab 16 Uhr statt, die weiteren Freitagvormittag. Lobnig und Schöberl sind erst am Samstag in ihren Semifinalläufen wieder im Einsatz.



ÖRV-Team Ergebnisse Europameisterschaften

11.-14. August, München (GER)



W1x (Einer)

1. Magdalena Lobnig (AUT) 08:42.83 Min. – Semifinale A/B am Samstag

LW2x (Leichtgewichts-Doppelzweier)

1. Valentina Rodini/Federica Cesarini (ITA) 07:41.67Min., 5. Lara Tiefenthaler/Valentina Cavallar (AUT) 08:04.97 Min. – Zwischenlauf am Freitag

W2x (Doppelzweier)

1. Donata Karaliene/Dovile Rimkute (LTU) 07:39.18 Min., 5. Katharina Lobnig/Tabea Minichmayr (AUT) 08:14.64 Min. – Zwischenlauf am Donnerstag

LM1x (Leichtgewichts-Einer)

1. Rajko Hrvat (SLO) 07:43.14 Min., 3. Julian Schöberl (AUT) 07:51.43 Min. – Semifinale A/B am Samstag

M2- (Zweier ohne)

1. Oliver Wynne-Griffith/Thomas George (GBR) 07:02.55 Min., 4. Christoph Seifriedsberger/Bruno Bachmair (AUT) 07:44.90 Min – Zwischenlauf am Donnerstag

M4- (Vierer ohne)

1. Großbritannien 06:32.26 Min., 6. Rudolph Querfeld/Jakob Stadler/Lorenz Lindorfer/Gabriel Stekl (AUT) 06:54.46 Min. – Zwischenlauf am Freitag

