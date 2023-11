Verabschiedung von der internationalen Schiedsrichtertätigkeit

Gabor Onuska, eine Persönlichkeit, die den Rudersport mit Leidenschaft durchdrungen hat, wurde am 12. November in den wohlverdienten internationalen Schiedsrichterruhestand verabschiedet. Seine beeindruckende Karriere erstreckte sich über viele Jahrzehnte und umfasst nicht nur große sportliche Erfolge, sondern auch unzählige Einsätze als nationaler und internationaler Schiedsrichter.

Seine Liebe zum Rudersport wurde bereits in jungen Jahren geweckt und kulminierte in der Teilnahme an drei Ruderweltmeisterschaften. Besonders hervorzuheben ist sein Sieg im Finale B im Leichtgewichts-Achter (LM8+) auf dem Ossiacher See in Villach/Österreich, im Jahr 1976. Im Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x) brachten ihm seine Fähigkeiten und sein Durchhaltevermögen den 8. Platz bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen (1978) und den 11. Platz bei den Weltmeisterschaften in Bled (1979) ein.

Zu dieser Zeit widmete sich Gabor jedoch nicht mehr nur dem aktiven Rudererleben, sondern legte im Jahr 1978 auch den Grundstein für seine zweite Leidenschaft – die Schiedsrichterei. Mit dem Ablegen der nationalen Prüfung vor über 45 Jahren begann er seine Reise mit Megaphon und Flaggen und setzte diese über Jahrzehnte bei zahlreichen Regatten fort.

Seine Hingabe und seine scharfen Augen für Fairness und Regelkonformität ermöglichten es ihm, 1991 die internationale Prüfung in Wien erfolgreich zu bestehen. Gabor war somit über 32 Jahre lang Mitglied der FISA/WR-Schiedsrichtergemeinschaft und sorgte bei verschiedenen Regatten, darunter zwei Weltcups in Linz-Ottensheim (2007 u. 2018) sowie ein Weltcup in Wien (2000), für einen regelkonformen Ablauf. Darüber hinaus engagierte er sich als überregionaler Schiedsrichter in Ungarn sowie auch als NTO bei zahlreichen nationalen und internationalen Ruderwettbewerben.

Höhepunkt und zugleich krönender Abschluss seiner internationalen Schiedsrichterkarriere war die Verabschiedung im Rahmen des World Rowing Schiedsrichter-Seminars in Wien am 12. November durch Vladimir Meglic, Mitglied der World Rowing Umpiring Commission. Diese Ehrung wurde begleitet von der Verleihung des Ehrenabzeichens von World Rowing – eine Auszeichnung, die die Wertschätzung und den Respekt für seine jahrzehntelange Hingabe zum Rudersport symbolisiert.

Wir danken Gabor für sein großes Engagement im Rudersport und wünschen ihm auf diesem Weg nochmal alles Gute für seinen wohlverdienten FISA-Ruhestand.