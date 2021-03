EUSA Games – Deadline Quantitative Entry

Liebe Teilnahme-Interessent*innen !

Demnächst steht der nächste Schritt im Meldeprozess für die EUSA-Games in Belgrad, die Meldung der teilnehmenden Bootsklassen an. Um diese Meldung fristgerecht abgeben zu können benötige ich von jedem Universitätsstandort die Nennungen der für die Ruderbewerbe von 14. bis 16. Juli 2021 (Anreise am 12. Juli, Abreise am 17. Juli) geplanten Bootsklassen bis spätestens 14. April 2021. Diese sind per E-Mail an thomas@kornhoff.at zu übermitteln.

Der finale Meldeschritt, Individual Entry, mit den konkreten Namen und Mannschaftsbesetzungen ist dann Mitte Juni fällig. Wo es schon jetzt konkrete Mannschaftsbesetzungen gibt, ersuche ich, diese Informationen dennoch bereits jetzt mitzusenden, um eine erste, vorläufige Einschätzung des für die jeweiligen Mannschaften zu erwartenden Leistungsniveaus vornehmen zu können. Von Teilnehmer*innen, die nicht aktuell oder in den vergangenen Saisonen an den Qualifikationsmaßnahmen des ÖRV (U-19, U-23 oder Elite) teilgenommen haben, wären ergänzend einige Informationen zum Leistungsstand (Ergometer, Frühregatten wie z.B. Zagreb, o.Ä.) wünschenswert.

Für allfällig erforderliche Abklärungen oder Rückfragen stehe ich unter der oben genannten E-Mail-Adresse bzw. telefonisch unter +43 676 9368090 zur Verfügung.

Thomas Kornhoff, Spartenchef Rudern, UniSport Austria